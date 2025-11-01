В России рекордно вырос наем необычных сотрудников

Российские компании в 2025 году установили рекорд по найму внештатных сотрудников, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Согласно статистике, если в сентябре 2024 года в стране насчитывалось около 1,3 млн внештатников, то к осени 2025-го их число превысило 2 млн.

Прирост почти в полтора раза стал максимальным за всю историю наблюдений. За последние 20 лет численность работников по гражданско-правовым договорам удвоилась, а их доля в общей занятости выросла до почти 5%. Такой показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.

По информации издания, эксперты объясняют этот рост стремлением компаний оптимизировать расходы на персонал. При найме внештатных сотрудников работодатели экономят на страховых взносах, оплате отпусков и больничных. Кроме того, наем внештатников — единственный легальный способ привлекать иностранных специалистов и россиян, проживающих за границей, без риска проверок со стороны трудовой инспекции.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что в следующем году россияне, которые заняты в информационных технологиях, здравоохранении, финансовом секторе и добыче полезных ископаемых, будут получать зарплату более 200 тыс. рублей. В этот список также вошли сотрудники сферы страхования и производств табачных изделий.