Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Норвежская кухня — это гимн простоте и натуральным вкусам, где сезонные продукты играют главную роль. Именно таким и получается этот уютный осенний пирог с яблоками и тыквой. Он сочетает в себе сладость запеченной тыквы с легкой кислинкой яблок, а нежное тесто идеально оттеняет сочную начинку. Этот пирог не требует сложных ингредиентов или особых навыков — его приготовление напоминает медитацию, а результат восхищает своей гармоничностью. Подавайте его слегка остывшим с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками — и наслаждайтесь вкусом скандинавской осени.

Для теста вам понадобится: 200 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Для начинки: 400 г тыквы, 2 яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 0,5 ч. л. мускатного ореха, сок половины лимона. Масло порубите с мукой и солью в крошку, добавьте яйцо и сахар, быстро замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Тыкву и яблоки нарежьте тонкими ломтиками, смешайте с сахаром, специями и лимонным соком. Раскатайте тесто, выложите в форму диаметром 24 см, сформируя бортики. Равномерно распределите начинку. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

