Воздушная запеканка с яблоками — вкус, который не забыть

Теплая, ароматная запеканка с яблоком — это тот самый десерт, что пахнет домом и детством. Она получается мягкой, воздушной и слегка карамельной благодаря запеченным яблокам. Для основы берут 400 граммов творога, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки манной крупы, 100 миллилитров сметаны, щепотку соли и немного ванили. Все тщательно перемешивают до однородной массы, чтобы получилась легкая, пышная текстура.

Два сладких яблока очищают, нарезают тонкими дольками и сбрызгивают лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Можно добавить щепотку корицы — она придаст выпечке теплый аромат. Форму смазывают маслом, выкладывают половину творожной массы, затем слой яблок, после чего закрывают оставшейся массой.

Выпекают запеканку с яблоком при 180 градусах около 35–40 минут до появления золотистой корочки. После остывания она легко режется, сохраняя влажную, нежную текстуру.

Готовая творожная запеканка с яблоками — это легкий десерт с ярким ароматом и мягким сливочным вкусом. Ее подают теплой с ложкой сметаны или меда, а в холодном виде она напоминает сырник из детства.

