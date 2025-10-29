Нежнее горбуши я не ела — рецепт с чесноком и сливками

Этот рецепт горбуши в духовке со сливочным соусом идеально подходит для семейного ужина. Рыба получается мягкой, сочной и невероятно ароматной. Для приготовления понадобится 700 граммов филе горбуши, 200 миллилитров сливок 20–30%, 3 зубчика чеснока, 50 граммов сливочного масла, соль, перец и немного свежего укропа для украшения.

Филе промывают, обсушивают и слегка солят с обеих сторон. Чеснок измельчают, смешивают со сливками и растопленным сливочным маслом. Филе выкладывают в форму для запекания и заливают сливочно-чесночным соусом. Запекают при 180 градусах около 25 минут, пока рыба не станет мягкой и нежной. Для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку черного перца и немного лимонного сока.

В результате получается удивительно мягкая горбуша в сливочном соусе с чесноком, которая буквально тает во рту. Сливки обволакивают каждый кусочек, а чеснок придает легкий пикантный аромат. Перед подачей блюдо украшают свежим укропом и подают с рисом, картофелем или овощами на пару.

Такой способ приготовления делает горбушу в духовке с чесноком и сливками настоящим праздничным угощением без лишних хлопот.

