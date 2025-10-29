Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:42

Нежнее горбуши я не ела — рецепт с чесноком и сливками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт горбуши в духовке со сливочным соусом идеально подходит для семейного ужина. Рыба получается мягкой, сочной и невероятно ароматной. Для приготовления понадобится 700 граммов филе горбуши, 200 миллилитров сливок 20–30%, 3 зубчика чеснока, 50 граммов сливочного масла, соль, перец и немного свежего укропа для украшения.

Филе промывают, обсушивают и слегка солят с обеих сторон. Чеснок измельчают, смешивают со сливками и растопленным сливочным маслом. Филе выкладывают в форму для запекания и заливают сливочно-чесночным соусом. Запекают при 180 градусах около 25 минут, пока рыба не станет мягкой и нежной. Для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку черного перца и немного лимонного сока.

В результате получается удивительно мягкая горбуша в сливочном соусе с чесноком, которая буквально тает во рту. Сливки обволакивают каждый кусочек, а чеснок придает легкий пикантный аромат. Перед подачей блюдо украшают свежим укропом и подают с рисом, картофелем или овощами на пару.

Такой способ приготовления делает горбушу в духовке с чесноком и сливками настоящим праздничным угощением без лишних хлопот.

Ранее мы поделились рецептом нежного куриного паштета.

Читайте также
Горбуша в лимонном соусе — ужин, который не требует усилий
Семья и жизнь
Горбуша в лимонном соусе — ужин, который не требует усилий
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
Семья и жизнь
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
Семья и жизнь
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
Хрустящая острая капуста за сутки — съедается за один присест: у магазинных закусок нет шансов
Общество
Хрустящая острая капуста за сутки — съедается за один присест: у магазинных закусок нет шансов
Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам
Общество
Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам
горбуша
чеснок
соус
сливки
Елизавета Семерина
Е. Семерина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.