11 января 2026 в 14:58

Раскатала творожную колбаску — и готово: ленивые вареники, которые тают во рту. Вкусно со сметаной и вареньем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется домашнего уюта и сладкого завтрака без долгой возни — этот рецепт выручает всегда. Ленивые вареники готовятся буквально за 10 минут, а получаются нежными, мягкими и очень уютными. Особенно хороши со сметаной, кусочком сливочного масла или ложкой варенья — вкус детства, без преувеличений.

Ингредиенты: творог — 200 г, мука — 3–4 ст. ложки, яйцо — 1 шт., сахар — 1 ст. ложка, соль — щепотка, ваниль — щепотка.

Как готовить: в миске соедините творог, яйцо, сахар, соль и ваниль, разомните до однородности. Подсыпьте муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Рабочую поверхность слегка припылите мукой, выложите тесто и раскатайте его в колбаску толщиной 2–3 см. Нарежьте на небольшие кусочки.

Вскипятите воду, слегка посолите и аккуратно опустите вареники. После всплытия варите их около 1 минуты — этого достаточно, чтобы они остались нежными и не расползлись. Подавайте горячими, щедро дополнив сметаной, маслом или любимым вареньем.

Ранее мы делились рецептом налистников с творогом и изюмом по-домашнему. Это не блины, а магия!

Проверено редакцией
