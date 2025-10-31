Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве Потасовка между мигрантами в Новой Москве началась из-за споров об оплате труда

Массовая драка с участием 30-40 мигрантов произошла в жилом комплексе «Прокшино» в Новой Москве из-за споров об оплате труда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Конфликт между рабочими, занятыми на отделочных работах, длился около 15 минут, после чего его участники скрылись до приезда полиции.

Правоохранители восстановили картину произошедшего с помощью записей с камер видеонаблюдения и установили, что в ход шли дорожные знаки и черенки от садового инвентаря. В результате оперативных мероприятий было задержано более 80 человек.

По ходатайству следователей суд арестовал 12 фигурантов по статье о хулиганстве, семерых задержанных освободили за отсутствием состава правонарушения. Еще 65 мигрантов привлечены к административной ответственности, причем часть из них, по предварительным данным, находились в России нелегально, говорится в материале. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. Позже появилась информация, что дракой «руководили» из черного Mercedes без номеров.