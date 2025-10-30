Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:00

Превратила тыкву в ароматный завтрак. Нежные тыквенные булочки — румяные солнышки с нотками ванили. Хит осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень дарит нам невероятно яркий и полезный продукт — тыкву. Но что делать, если надоели стандартные каши и супы-пюре? Ответ прост: превратите ее в нежные, воздушные булочки, которые станут настоящим хитом на вашем столе. Эти золотистые солнышки с мягкой текстурой и едва уловимой сладостью идеально подходят для утреннего кофе, детского полдника или в качестве оригинальной основы для мини-бургеров. Аромат свежей выпечки с нотками ванили и тыквы наполнит дом уютом, а румяная корочка вызовет аппетит у всех домочадцев. Это тот случай, когда полезное становится невероятно вкусным.

Для приготовления вам понадобится 400 граммов тыквенного пюре, 600 граммов муки, 10 граммов сухих дрожжей, 100 миллилитров теплого молока, 100 граммов сахара, 70 граммов размягченного сливочного масла, одно яйцо и щепотка соли. Тыкву запеките до мягкости и измельчите в блендере. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут для активации. В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, дрожжевую смесь, яйцо, растопленное масло и соль. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в теплое место на полтора часа для подъема. Обомните тесто, разделите на небольшие шарики, выложите на противень и дайте расстояться еще 30 минут. Смажьте булочки взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
