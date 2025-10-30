Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:20

Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно

Запеченные баклажаны, фаршированные мясом Запеченные баклажаны, фаршированные мясом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления фаршированных баклажанов вам понадобятся 2 баклажана среднего размера, 300 г мясного фарша, 1 спелый помидор, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 10 г свежего укропа, 100 г твердого сыра, 1 г соли, черный молотый перец по вкусу и 1 столовая ложка растительного масла.

Первым делом промойте баклажаны под проточной водой и обсушите их с помощью полотенца. Разрежьте каждый плод вдоль на две равные части. Сделайте на мякоти надрезы крест-накрест, следя за тем, чтобы не повредить кожуру. Посолите овощи и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок, после чего слегка промойте и вырежьте кубики мякоти.

Тем временем разогрейте сковороду и налейте в нее растительное масло. Обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности, чтобы дать их аромату раскрыться. Положите в сковороду мясной фарш и, разбивая деревянной лопаткой, готовьте до изменения цвета, чтобы фарш стал равномерно подрумяненным и рассыпчатым. Добавьте к фаршу нарезанные баклажаны и помидор, тушите смесь до тех пор, пока жидкость полностью не выпарится, приправьте солью и черным перцем по вкусу. В завершение вмешайте свежий мелко нарезанный укроп и снимите сковороду с огня.

Возьмите форму для запекания и при желании смажьте её растительным маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите половинки баклажанов — «лодочки» — и наполните их подготовленной мясной начинкой. Посыпьте сверху обильно тертым твердым сыром, который при запекании создаст аппетитную золотистую корочку.

Поместите форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 50–60 минут, пока сыр не расплавится и не покроется румяной корочкой.

Подавайте фаршированные баклажаны горячими или теплыми. Они прекрасно выступают в роли самостоятельного блюда и не требуют дополнения гарниром.

Ранее мы поделились рецептом картофельной запеканки с фаршем.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
