Ароматные баклажаны с чесноком — идеальная закуска к ужину

Ароматные баклажаны, запеченные с чесноком, — одно из тех блюд, где простота превращается в совершенство. Нежная мякоть, слегка поджаренная кожура и насыщенный чесночный аромат делают их по-настоящему вкусными. Это блюдо прекрасно подается и теплым, и охлажденным, особенно в сочетании со свежими травами и ложкой оливкового масла.

Для приготовления берут 2 средних баклажана, 3-4 зубчика чеснока, 3 столовые ложки оливкового масла, соль, перец и немного свежей зелени — укропа или петрушки. Баклажаны нарезают кружочками толщиной около сантиметра, слегка присаливают и оставляют на 10–15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промакивают бумажным полотенцем и выкладывают на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Смазывают овощи маслом, приправляют перцем и отправляют в духовку, разогретую до 190 градусов, на 25–30 минут. За это время баклажаны становятся мягкими и румяными.

Пока они запекаются, готовят ароматную заправку: измельченный чеснок смешивают с ложкой масла, щепоткой соли и мелко нарезанной зеленью. Горячие баклажаны поливают этой смесью, дают немного настояться — и аромат мгновенно наполняет кухню.

Готовые баклажаны с чесноком — это легкое, полезное и невероятно аппетитное блюдо. Оно отлично подходит в качестве гарнира, закуски или даже холодного салата.

