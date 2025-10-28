Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:10

Картофельная запеканка с фаршем: секреты идеального блюда в духовке

Картофельная запеканка с фаршем Картофельная запеканка с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с фаршем — отличное вкусное и простое блюдо для домашнего ужина. Для приготовления возьмите 600 г свежей картошки, 400 г фарша (свинина, говядина или смесь), одну среднюю луковицу, 100 мл растительного масла, соль с измельченным перцем — на свой вкус.

Крупно натрите корнеплоды, аккуратно отожмите лишний сок, чтобы запеканка не была слишком влажной. Мелко нарежьте луковицу и обжарьте с фаршем на разогретом масле до румяного цвета, всыпьте соль и перец.

Выложите в форму для выпечки половину картофельной массы, поверх равномерным слоем распределите фарш с луком, завершающим слоем положите остатки картошки. Полейте каплей масла для красивой корочки.

Запекать нужно в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут — до появления золотистой корочки и полной готовности овощей.

Эта картофельная запеканка с фаршем точно станет вашим любимым блюдом!

Ранее мы поделились советским рецептом картофельного пирога с мясом.

