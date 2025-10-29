Праздничные рулетики из баклажанов: готовим шедевр за 30 минут

Разогрейте духовку до 200 °C. Два удлиненных баклажана разрежьте вдоль, на мякоти сделайте глубокие диагональные надрезы. Сбрызните оливковым маслом с щепоткой молотого зиры и запекайте до мягкости и карамелизации краев. Для главного секрета — ароматизации дымом — вам понадобится сухой улун. На дно огнеупорной формы насыпьте столовую ложку чая, сверху установите решетку с готовыми горячими баклажанами. Плотно оберните конструкцию фольгой и оставьте на 10 минут: баклажаны пропитаются изысканным дымным ароматом. Для соуса смешайте 3 столовые ложки густого греческого йогурта с чайной ложкой жидкого цветочного меда и щепоткой острого перца. Выложите баклажаны на блюдо, полейте соусом, горстью рубиновых зерен граната и листиками свежей кинзы.

Ранее мы выкладывали гид по шотландской кухне: простые и надежные рецепты