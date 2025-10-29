Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:14

Праздничные рулетики из баклажанов: готовим шедевр за 30 минут

Праздничные рулетики из баклажанов: готовим шедевр за 30 минут Праздничные рулетики из баклажанов: готовим шедевр за 30 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разогрейте духовку до 200 °C. Два удлиненных баклажана разрежьте вдоль, на мякоти сделайте глубокие диагональные надрезы. Сбрызните оливковым маслом с щепоткой молотого зиры и запекайте до мягкости и карамелизации краев. Для главного секрета — ароматизации дымом — вам понадобится сухой улун. На дно огнеупорной формы насыпьте столовую ложку чая, сверху установите решетку с готовыми горячими баклажанами. Плотно оберните конструкцию фольгой и оставьте на 10 минут: баклажаны пропитаются изысканным дымным ароматом. Для соуса смешайте 3 столовые ложки густого греческого йогурта с чайной ложкой жидкого цветочного меда и щепоткой острого перца. Выложите баклажаны на блюдо, полейте соусом, горстью рубиновых зерен граната и листиками свежей кинзы.

Ранее мы выкладывали гид по шотландской кухне: простые и надежные рецепты

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
рулетики
Оксана Головина
О. Головина
