Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать

В США на 101-м году жизни умерла Мария Рива — дочь легендарной актрисы Марлен Дитрих, сообщает The Washington Post. Она скончалась во сне в доме своего сына в Нью-Мексико.

Рива, родившаяся в Берлине в 1924 году, предпочла в конце концов голливудской славе семейную жизнь. Ее актерская карьера была недолгой, но она успела получить две номинации на премию «Эмми». После завершения карьеры она восстанавливала отношения с матерью и ухаживала за ней в последние годы.

Изданная в 1993 году книга Ривы о Дитрих стала бестселлером, где она подробно описала сложные отношения с матерью. Во втором браке с Уильямом Ривой, продлившемся более 50 лет, она родила пятерых сыновей. Как отмечает издание, в своих мемуарах Рива показала «оборотную сторону жизни голливудской актрисы», обвинив свою мать в причастности к надругательствам над ней, которые привели к ее раннему алкоголизму и неудачному первому браку.

