«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ

Актриса Амалия Гольданская (Мордвинова) вернулась из США и появилась на премьере сериала «Константинополь». 51-летняя артистка намекнула, что после большого перерыва готова вернуться в профессию. Амалия получила популярность в 2000 году, снявшись в телесериале «Охота на Золушку». Сможет ли Гольданская вернуться в профессию после побега из США — в материале NEWS.ru.

Что сказала Гольданская о возвращении в РФ

Появление Амалии Гольданской на красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» на премьере сериала «Константинополь» стало для всех сюрпризом. Актриса давно живет в США, на светских мероприятиях в России не бывает. 51-летняя Гольданская по-прежнему хорошо выглядит. Актриса не отказалась за эти годы от своего фирменного рыжего цвета волос, длинные кучерявые пряди она уложила в прическу. На Амалии был элегантный брючный костюм розового цвета, к которому она подобрала полосатые коричневые туфли.

Гольданская намекнула прессе, что готова вернуться в профессию, хотя еще несколько лет назад заявила, что ей надоела сцена.

Чем известна Амалия Гольданская

Амалия Мордвинова родилась в обычной семье, далекой от кино и театра, ее детство прошло в Вологде. После школы она с первого раза поступила в Щукинское театральное училище. Уже на третьем курсе высокую девушку с огненно рыжими волосами заметил Марк Захаров и пригласил в «Ленком».

Там она сыграла Анну Болейн в спектакле «Королевские игры» и в 23 года получила за нее государственную премию России, что огромная редкость. Амалия активно снималась в кино. В 1993 году она сыграла в фильме Карена Шахназарова «Сны», но известность ей принес телесериал «Охота на Золушку», вышедший в 2000 году.

На Амалию всегда обращали внимание мужчины, у нее было много романов. В 2005 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Гольданского, они вместе основали продюсерскую компанию и воспитывали дочь Диану, но спустя четыре года развелись.

Спектакль «Королевские игры» режиссера Марка Захарова в Московском театре имени Ленинского комсомола Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Гольданская быстро вышла замуж за основателя финансовой группы «Открытие» бизнесмена Вадима Беляева. От него она родила троих детей. Этот брак тоже распался через четыре года, Амалия пропала с экранов. Как оказалось, она уехала в индийский штат Гоа для духовного просветления.

Там она жила в гражданском браке со своим духовным наставником Игорем Игнатенко. В 2016 году он умер, и Амалия переехала в США, где жила ее старшая дочь. Актриса не работала, вела жизнь светской львицы и не скрывала, что ее содержат бывшие мужья.

Как сложилась судьба ровесницы Амалии Гольданской

Ровесница Амалии актриса Екатерина Редникова тоже уехала в США, но выбрала другой путь. Редникова стала известной и востребованной в России, после того как снялась с Владимиром Машковым в фильме Чухрая «Вор» в 1997 году. Редникову звали в новые проекты, правда, таких блестящих ролей у нее больше не было.

В 2008 году она вышла замуж за продюсера Сергея Конова и уехала с ним жить в США. В Штатах Редникова поняла, что пробиться российской актрисе в этой стране крайне трудно. Она стала ездить в РФ на съемки, пробовала поддерживать свою карьеру в обоих государствах. Актриса признавалась, что в Голливуде у нее было мало хороших работ, среди них только фильм «Архангел» с Дэниелом Крейгом. Ей не помогло пробиться на западном рынке даже близкое знакомство с Милой Йовович и ее матерью.

В России об актрисе тоже постепенно забыли, она редко играет эпизодические роли в не самых громких проектах. В 2023 году с ее участием вышел фильм «Хозяин» режиссера Юрия Быкова.

«Вопрос в очень сильной конкуренции»

Театральный критик Марина Райкина рассказала NEWS.ru, что в России гораздо проще возобновить актерскую карьеру, чем на Западе, и тому есть довольно успешные примеры.

Игорь Игнатенко и Амалия Гольданская Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

«Дина Корзун после долгого перерыва (жила и работала в Лондоне. — NEWS.ru) вернулась в Москву. Это очень серьезная актриса, она начала еще с пандемии, сделала моноспектакль. Сейчас она вошла в труппу театра на Покровке, репетирует премьерный спектакль», — отметила Райкина.

Критик обратила внимание, что Амалия оборвала свою карьеру в РФ, так и не набрав сильного веса как актриса. В то же время, пока она отсутствовала, в России появилось новое поколение актрис и большая конкуренция.

«Вопрос в очень сильной конкуренции и изменившихся требованиях к актерам, изменившихся условиях существования кинематографа и в меньшей степени театра. Сможет ли она потянуть это? Сможет ли она этому соответствовать? Если она долго не играла, значит, ей надо сейчас проходить тренинги, мастер-классы», — заметал Райкина.

Президент «Ленкома», где Амалия начинала свою театральную карьеру, Марк Варшавер тоже скептически отнесся к ее возвращению.

«Я ее знаю с первых дней прихода в театр, она очень талантливый человек. Но мы не знаем, что с ней за это время произошло. Ей стоит прийти показаться художественному руководителю Владимиру Панкову, но вопрос ведь в том, есть ли свободные единицы в театре. У нас из театра никто сам не уходит», — сказал Варшавер.

Читайте также:

США, поддержка Украины, молитвы: куда пропала актриса Амалия Мордвинова

Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского

Сухов № 2. Звезду «Папиных дочек» обвинили в насилии. Его посадят?