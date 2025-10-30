«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ

Актриса Амалия Гольданская (Мордвинова) вернулась из США и появилась на премьере сериала «Константинополь». 51-летняя артистка намекнула, что после большого перерыва готова вернуться в профессию. Амалия получила популярность в 2000 году, снявшись в телесериале «Охота на Золушку». Сможет ли Гольданская вернуться в профессию после побега из США — в материале NEWS.ru.
Что сказала Гольданская о возвращении в РФ
Появление Амалии Гольданской на красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» на премьере сериала «Константинополь» стало для всех сюрпризом. Актриса давно живет в США, на светских мероприятиях в России не бывает. 51-летняя Гольданская по-прежнему хорошо выглядит. Актриса не отказалась за эти годы от своего фирменного рыжего цвета волос, длинные кучерявые пряди она уложила в прическу. На Амалии был элегантный брючный костюм розового цвета, к которому она подобрала полосатые коричневые туфли.
Гольданская намекнула прессе, что готова вернуться в профессию, хотя еще несколько лет назад заявила, что ей надоела сцена.
Чем известна Амалия Гольданская
Амалия Мордвинова родилась в обычной семье, далекой от кино и театра, ее детство прошло в Вологде. После школы она с первого раза поступила в Щукинское театральное училище. Уже на третьем курсе высокую девушку с огненно рыжими волосами заметил Марк Захаров и пригласил в «Ленком».
Там она сыграла Анну Болейн в спектакле «Королевские игры» и в 23 года получила за нее государственную премию России, что огромная редкость. Амалия активно снималась в кино. В 1993 году она сыграла в фильме Карена Шахназарова «Сны», но известность ей принес телесериал «Охота на Золушку», вышедший в 2000 году.
На Амалию всегда обращали внимание мужчины, у нее было много романов. В 2005 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Гольданского, они вместе основали продюсерскую компанию и воспитывали дочь Диану, но спустя четыре года развелись.
Гольданская быстро вышла замуж за основателя финансовой группы «Открытие» бизнесмена Вадима Беляева. От него она родила троих детей. Этот брак тоже распался через четыре года, Амалия пропала с экранов. Как оказалось, она уехала в индийский штат Гоа для духовного просветления.
Там она жила в гражданском браке со своим духовным наставником Игорем Игнатенко. В 2016 году он умер, и Амалия переехала в США, где жила ее старшая дочь. Актриса не работала, вела жизнь светской львицы и не скрывала, что ее содержат бывшие мужья.
Как сложилась судьба ровесницы Амалии Гольданской
Ровесница Амалии актриса Екатерина Редникова тоже уехала в США, но выбрала другой путь. Редникова стала известной и востребованной в России, после того как снялась с Владимиром Машковым в фильме Чухрая «Вор» в 1997 году. Редникову звали в новые проекты, правда, таких блестящих ролей у нее больше не было.
В 2008 году она вышла замуж за продюсера Сергея Конова и уехала с ним жить в США. В Штатах Редникова поняла, что пробиться российской актрисе в этой стране крайне трудно. Она стала ездить в РФ на съемки, пробовала поддерживать свою карьеру в обоих государствах. Актриса признавалась, что в Голливуде у нее было мало хороших работ, среди них только фильм «Архангел» с Дэниелом Крейгом. Ей не помогло пробиться на западном рынке даже близкое знакомство с Милой Йовович и ее матерью.
В России об актрисе тоже постепенно забыли, она редко играет эпизодические роли в не самых громких проектах. В 2023 году с ее участием вышел фильм «Хозяин» режиссера Юрия Быкова.
«Вопрос в очень сильной конкуренции»
Театральный критик Марина Райкина рассказала NEWS.ru, что в России гораздо проще возобновить актерскую карьеру, чем на Западе, и тому есть довольно успешные примеры.
«Дина Корзун после долгого перерыва (жила и работала в Лондоне. — NEWS.ru) вернулась в Москву. Это очень серьезная актриса, она начала еще с пандемии, сделала моноспектакль. Сейчас она вошла в труппу театра на Покровке, репетирует премьерный спектакль», — отметила Райкина.
Критик обратила внимание, что Амалия оборвала свою карьеру в РФ, так и не набрав сильного веса как актриса. В то же время, пока она отсутствовала, в России появилось новое поколение актрис и большая конкуренция.
«Вопрос в очень сильной конкуренции и изменившихся требованиях к актерам, изменившихся условиях существования кинематографа и в меньшей степени театра. Сможет ли она потянуть это? Сможет ли она этому соответствовать? Если она долго не играла, значит, ей надо сейчас проходить тренинги, мастер-классы», — заметал Райкина.
Президент «Ленкома», где Амалия начинала свою театральную карьеру, Марк Варшавер тоже скептически отнесся к ее возвращению.
«Я ее знаю с первых дней прихода в театр, она очень талантливый человек. Но мы не знаем, что с ней за это время произошло. Ей стоит прийти показаться художественному руководителю Владимиру Панкову, но вопрос ведь в том, есть ли свободные единицы в театре. У нас из театра никто сам не уходит», — сказал Варшавер.
Читайте также:
США, поддержка Украины, молитвы: куда пропала актриса Амалия Мордвинова
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Сухов № 2. Звезду «Папиных дочек» обвинили в насилии. Его посадят?