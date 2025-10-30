Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров

Блогер Оксана Самойлова назвала абсурдными слухи о том, что блогеры сами взламывают свои аккаунты в соцсетях для заработка. На премии «Жара Media Awards — 2025» она заявила корреспонденту NEWS.ru, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью.

Это бред. Мне кажется, всем очевидно, что это просто жесткий лютый бред. Неужели кто-то думает, что мы все (блогеры. — NEWS.ru) такие созвонились «а давайте придумаем вот такую схему»? — отметила она.

Самойлова подчеркнула, что все взломы осуществляются преступниками по отработанной методике, а разговоры о скоординированных действиях среди самих блогеров не имеют под собой оснований.

Ранее певица Ольга Бузова сообщила, что снова стала жертвой мошенников, ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) взломали второй раз за месяц. Первый взлом аккаунта Бузовой произошел 21 октября.

До этого телеведущая Анастасия Ивлеева попала в новый скандал после того, как обвинила блогеров во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Ее версию резко осудили взломанные знаменитости Ида Галич и Ксения Бородина.