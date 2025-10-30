Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 20:40

Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров

Блогер Самойлова назвала бредом слухи о взломах аккаунтов блогеров

Оксана Самойлова и рэпер Джиган Оксана Самойлова и рэпер Джиган Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Блогер Оксана Самойлова назвала абсурдными слухи о том, что блогеры сами взламывают свои аккаунты в соцсетях для заработка. На премии «Жара Media Awards — 2025» она заявила корреспонденту NEWS.ru, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью.

Это бред. Мне кажется, всем очевидно, что это просто жесткий лютый бред. Неужели кто-то думает, что мы все (блогеры. — NEWS.ru) такие созвонились «а давайте придумаем вот такую схему»? — отметила она.

Самойлова подчеркнула, что все взломы осуществляются преступниками по отработанной методике, а разговоры о скоординированных действиях среди самих блогеров не имеют под собой оснований.

Ранее певица Ольга Бузова сообщила, что снова стала жертвой мошенников, ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) взломали второй раз за месяц. Первый взлом аккаунта Бузовой произошел 21 октября.

До этого телеведущая Анастасия Ивлеева попала в новый скандал после того, как обвинила блогеров во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Ее версию резко осудили взломанные знаменитости Ида Галич и Ксения Бородина.

блогеры
взломы
мошенники
Оксана Самойлова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.