Бузова второй раз за месяц стала жертвой мошенников Аккаунт Ольги Бузовой взломали второй раз за месяц

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что снова стала жертвой мошенников, ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) взломали второй раз за месяц. О повторной краже учетной записи она рассказала в своем Telegram-канале.

Меня снова взломали, — написала звезда.

Первый взлом аккаунта Бузовой произошел 21 октября. Она предупреждала аудиторию о попытках вторгнуться на ее страницу и предприняла попытки защитить аккаунт, но ничего не получилось. Из-за произошедшего певица испытала стресс и жаловалась подписчикам на самочувствие: у нее поднималась температура, она плакала и плохо спала.

Злоумышленники не только вымогали деньги у подписчиков Бузовой, но и публиковали от ее имени провокационные посты, например ложные признания в бесплодии. 24 октября у певицы получилось вернуть доступ к аккаунту, но мошенники снова захватили его спустя два дня.

