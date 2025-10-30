Из трех яблок и тыквы готовлю обалденную запеканку! Яркий рецепт осени — вкусно со сметаной и вареньем

Некоторые блюда становятся не просто едой, а настоящей традицией, хранящей тепло дома и воспоминания многих лет. Именно такой для моей семьи является эта нежнейшая запеканка из тыквы и яблок. Готовлю ее уже 20 лет, и каждый раз ее тонкий аромат с нотками ванили и корицы собирает всех на кухне в предвкушении маленького праздника. Это идеальный десерт для тех, кто ценит гармонию вкусов — сладость тыквы здесь прекрасно оттеняется легкой кислинкой яблок, создавая удивительно мягкую и бархатистую текстуру. Она хороша и горячей, только из духовки, и холодной, на следующий день, когда вкусы становятся еще более насыщенными.

Для запеканки вам понадобится 500 граммов очищенной тыквы, три крупных яблока, три яйца, 100 граммов сахара, 200 граммов сметаны, 300 граммов муки и чайная ложка разрыхлителя. Не забудьте про щепотку ванилина и половину чайной ложки молотой корицы для аромата. Тыкву натрите на крупной терке, яблоки очистите от кожуры и сердцевины и также натрите. Слегка отожмите лишний сок. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану и снова взбейте. Введите муку с разрыхлителем, ванилин и корицу, аккуратно перемешайте. Добавьте тыкву и яблоки, перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной палочкой.

