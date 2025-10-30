В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным Подоляка: Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином недовольным и расстроенным

Президент США Дональд Трамп выглядел расстроенным и недовольным после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его мнению, американский лидер был в ярости из-за того, что китайский коллега его «переиграл».

Это видео говорит само за себя. Он недоволен. Он в ярости. У него ничего не вышло. Си [Цзиньпин] его переиграл, — написал Подоляка.

Блогер также обратил внимание на то, что Трамп улетел, не сделав совместного заявления, а после встречи забыл о запланированном участии в саммите АТЭС. Эти детали, по мнению Подоляки, красноречиво свидетельствуют об итогах переговоров в Южной Корее, которые сам Трамп оценил на 12 из 10.

Ранее глава Белого дома выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Американский лидер назвал Си Цзиньпина своим «давним другом». В свою очередь председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство.