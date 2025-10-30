Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:08

В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным

Подоляка: Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином недовольным и расстроенным

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выглядел расстроенным и недовольным после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его мнению, американский лидер был в ярости из-за того, что китайский коллега его «переиграл».

Это видео говорит само за себя. Он недоволен. Он в ярости. У него ничего не вышло. Си [Цзиньпин] его переиграл, — написал Подоляка.

Блогер также обратил внимание на то, что Трамп улетел, не сделав совместного заявления, а после встречи забыл о запланированном участии в саммите АТЭС. Эти детали, по мнению Подоляки, красноречиво свидетельствуют об итогах переговоров в Южной Корее, которые сам Трамп оценил на 12 из 10.

Ранее глава Белого дома выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Американский лидер назвал Си Цзиньпина своим «давним другом». В свою очередь председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство.

Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Юрий Подоляка
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.