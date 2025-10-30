Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:25

ВФЛА определилась с кандидатом на пост главного тренера сборной России

ВФЛА рекомендовала Абрамову на должность главного тренера сборной России

Светлана Абрамова Светлана Абрамова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Кандидатура Светланы Абрамовой одобрена на заседании исполнительного комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в качестве главного тренера сборной России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации. Фамилия специалиста будет предложена для утверждения в Министерстве спорта РФ.

Абрамова является заслуженным тренером России. Более 10 лет она работала старшим наставником сборной России по прыжкам с шестом. Окончательное решение об утверждении нового главного тренера национальной спортивной сборной команды страны по легкой атлетике примет министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики приступила к реализации программы гендерного тестирования спортсменок. Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский заявил, что соответствующие анализы уже сдали 30 легкоатлеток и проверки продолжаются. Директор федерации пояснил, что данная процедура осуществляется в строгом соответствии с обновленными международными стандартами. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене успешно прошла процедуру гендерного тестирования.

легкая атлетика
сборная России
российские спортсмены
тренеры
Кирилл Николаев
К. Николаев
