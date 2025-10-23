Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:45

Российская спортсменка сдала «тест на женщину»

Олимпийская чемпионка Ласицкене прошла гендерный тест

Мария Ласицкене Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене успешно прошла процедуру гендерного тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации легкой атлетики. Мероприятие прошло в Москве.

Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии ВФЛА в Москве, — сказал источник.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в июле 2025 года представила обновленные правила допуска спортсменок к соревнованиям. Согласно новым требованиям, все участницы должны пройти генетический скрининг SRY, который подтверждает отсутствие в их организме мужской Y-хромосомы.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики приступила к реализации программы гендерного тестирования спортсменок. Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский заявил, что соответствующие анализы уже сдали 30 легкоатлеток, и проверки продолжаются. Директор федерации пояснил, что данная процедура осуществляется в строгом соответствии с обновленными международными стандартами.

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила о риске потери целого поколения молодых легкоатлетов в России из-за сложившейся международной спортивной ситуации. Она акцентировала внимание на предвзятом отношении международных федераций к Москве.

