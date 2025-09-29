Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:07

В Госдуме забили тревогу из-за дефицита юных легкоатлетов

Журова: из-за ситуации в мире все меньше россиян приходят в легкую атлетику

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за сложившейся в мире ситуации, связанной со спортом, в России пропадает целое поколение молодых легкоатлетов, заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что международные федерации ведут себя предвзято по отношению к Москве, а это приводит к тому, что все меньше детей хотят заниматься легкой атлетикой, переходя в другие виды спорта.

Мы уничтожаем целое поколение молодых легкоатлетов. Мы на годы можем лишить себя того большого количества медалей, которые по возвращении на Олимпиаду у нас могли бы быть, — сказала Журова.

До этого Журова рассказала, что международные спортивные федерации принимают решения о допуске российских атлетов под прямым политическим давлением. По ее словам, подобные действия свидетельствуют о тревожной тенденции вмешательства в независимость спорта.

До этого депутат говорила, что УЕФА не планирует исключать Израиль из международных соревнований, несмотря на призыв специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе. По ее мнению, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, отстраняя преимущественно Россию.

