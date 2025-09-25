В Госдуме заявили о политическом давлении на спортфедерации из-за россиян Депутат Журова: политики давят на спортивные федерации в вопросе допуска россиян

Международные спортивные федерации принимают решения о допуске российских атлетов под прямым политическим давлением, заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с РИА Новости. По ее словам, подобные действия свидетельствуют о тревожной тенденции вмешательства в независимость спорта.

Поводом для комментария стало заявление норвежской Федерации лыжных видов спорта о предстоящем рассмотрении вопроса допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2026. Журова отметила, что многие федерации заняли жесткую позицию, увязывающую участие спортсменов с политической конъюнктурой.

Многие заняли жесткую позицию: если произойдут изменения в политике, россиян допустят, если нет, решений до окончания СВО не будет. Получается, что федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями. Складывается впечатление, что им звонят главы государств и говорят: «Только попробуйте!» Это тревожная тенденция, — сказала Журова.

Ранее Журова говорила, что УЕФА не планирует исключать Израиль из международных соревнований, несмотря на призыв специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе. По ее мнению, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, отстраняя преимущественно Россию.