14 августа 2025 в 11:43

Журова ответила на призыв отстранить Израиль от международных соревнований

Депутат Журова: УЕФА не будет отстранять Израиль от международных соревнований

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

УЕФА не исключит Израиль от международных соревнований, несмотря на призыв специального докладчика ООН по ситуации на палестинских территориях Франчески Альбанезе, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, мировые спортивные организации предпочитают отстранять только Россию.

Конечно, никто не исключит Израиль. Ничего не изменится, 100%. Без вариантов. УЕФА скажет, что, к сожалению, в конфликтах по всему миру гибнут люди, но при чем здесь исключение стран? Кроме, здесь я уточняю, России. С Россией можно так поступать из-за ситуации на Украине. С Израилем такого не будет, — сказала Журова.

Специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях, итальянский юрист Франческа Альбанезе выступила c заявлением в соцсети X после гибели бывшего полузащитника сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда. Футболист погиб 6 августа в результате атаки Израиля по Газе. В связи с этим Альбанезе призвала исключить Израиль из международных соревнований, заявив, что спорт нужно очистить от «апартеида и геноцида».

Ранее чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз заявила, что возвращение российских легкоатлетов на международную арену произойдет позже других видов спорта из-за позиции президента World Athletics Себастьяна Коу. По ее мнению, британец не любит россиян.

