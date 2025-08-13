Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:29

Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским

Легкоатлетка Кнороз: президент World Athletics Коу не любит россиян

Полина Кнороз Полина Кнороз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение российских легкоатлетов на международную арену произойдет позже других видов спорта из-за позиции президента World Athletics Себастьяна Коу, заявила «Чемпионату» чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз. По ее мнению, британец не любит россиян. Кнороз отметила, что недопуск к соревнованиям вызывает у российских атлетов чувство несправедливости, так как они ничем не уступают соперникам.

Коу просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких, — сказала Кнороз.

Ранее шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь вошел в историю легкой атлетики. На турнире в Будапеште он установил свой 13-й мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,29 метра. Покорить отметку ему удалось со второй попытки. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, поэтому прыжок был засчитан. Это позволило шведу улучшить собственное же предыдущее мировое достижение.

Новый рекорд пришел на смену высоте 6,28 метра, которую сам спортсмен установил всего двумя месяцами ранее, 15 июня, на соревнованиях в Стокгольме.

легкая атлетика
мировой рекорд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.