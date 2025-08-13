Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским

Возвращение российских легкоатлетов на международную арену произойдет позже других видов спорта из-за позиции президента World Athletics Себастьяна Коу, заявила «Чемпионату» чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз. По ее мнению, британец не любит россиян. Кнороз отметила, что недопуск к соревнованиям вызывает у российских атлетов чувство несправедливости, так как они ничем не уступают соперникам.

Коу просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких, — сказала Кнороз.

Ранее шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь вошел в историю легкой атлетики. На турнире в Будапеште он установил свой 13-й мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,29 метра. Покорить отметку ему удалось со второй попытки. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, поэтому прыжок был засчитан. Это позволило шведу улучшить собственное же предыдущее мировое достижение.

Новый рекорд пришел на смену высоте 6,28 метра, которую сам спортсмен установил всего двумя месяцами ранее, 15 июня, на соревнованиях в Стокгольме.