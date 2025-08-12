Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь вошел в историю легкой атлетики. На турнире в Будапеште он установил свой 13-й мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,29 метра.

Покорить отметку ему удалось со второй попытки. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, поэтому прыжок был засчитан. Это позволило шведу улучшить собственное же предыдущее мировое достижение.

Новый рекорд пришел на смену высоте 6,28 метра, которую сам спортсмен установил всего двумя месяцами ранее, 15 июня, на соревнованиях в Стокгольме.

Дюплантис — доминирующая фигура в прыжках с шестом. Он является олимпийским чемпионом Токио-2021 и Парижа-2024, двукратным чемпионом мира на открытом воздухе (2022, 2023) и в помещении (2022, 2024), а также трехкратным чемпионом Европы (2018, 2022, 2024). В апреле 2024 года его выдающиеся достижения были отмечены престижной премией Laureus World Sportsman of the Year, считающейся спортивным «Оскаром».

Ранее нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри повторил рекорд Рэя Бурка 2001 года, став вторым игроком в истории НХЛ, кто забивал в двух матчах финальных серий конференций после 40 лет. Спортсмен установил историческое достижение в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Даллас Старз».