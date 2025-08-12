Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 21:07

Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Дюплантис побил 13-й мировой рекорд

Арман Дюплантис Арман Дюплантис Фото: William Cannarella/Global Look Press

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь вошел в историю легкой атлетики. На турнире в Будапеште он установил свой 13-й мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,29 метра.

Покорить отметку ему удалось со второй попытки. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, поэтому прыжок был засчитан. Это позволило шведу улучшить собственное же предыдущее мировое достижение.

Новый рекорд пришел на смену высоте 6,28 метра, которую сам спортсмен установил всего двумя месяцами ранее, 15 июня, на соревнованиях в Стокгольме.

Дюплантис — доминирующая фигура в прыжках с шестом. Он является олимпийским чемпионом Токио-2021 и Парижа-2024, двукратным чемпионом мира на открытом воздухе (2022, 2023) и в помещении (2022, 2024), а также трехкратным чемпионом Европы (2018, 2022, 2024). В апреле 2024 года его выдающиеся достижения были отмечены престижной премией Laureus World Sportsman of the Year, считающейся спортивным «Оскаром».

Ранее нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри повторил рекорд Рэя Бурка 2001 года, став вторым игроком в истории НХЛ, кто забивал в двух матчах финальных серий конференций после 40 лет. Спортсмен установил историческое достижение в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Даллас Старз».

легкая атлетика
Швеция
рекорды
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Зеленский пригрозил новой войной за выход из Донбасса
Минобороны сообщило о подготовке чудовищной провокации ВСУ перед саммитом
ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды
Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти
Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд
Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день
Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога
Сокрушающий прорыв в Доброполье: ситуация на фронтах СВО вечером 12 августа
Новое ограничение для мигрантов в школах: что известно, платная учеба
«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей
Экономист раскрыл главную цель визита Путина на Аляску
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.