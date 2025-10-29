Делаем светящуюся тыкву на Хеллоуин своими руками: полезные советы и идеи

Резная тыква — неотъемлемый атрибут Хеллоуина. Вырезание светильника станет отличным праздничным развлечением для семьи или компании друзей. В этой статье мы расскажем, как легко и быстро сделать тыкву на Хеллоуин своими руками, а также предложим интересные альтернативы настоящему овощу.

Как выбрать тыкву на Хеллоуин

Перед тем как сделать тыкву на Хеллоуин, стоит подготовить нужные материалы и рабочее место. Первым делом необходимо выбрать подходящий овощ. Тут есть несколько хитростей:

Тыква должна быть среднего размера, не менее 15 сантиметров высотой. На маленьких плодах неудобно вырезать рисунок, а большие овощи отличаются толстой кожурой.

Тыква должна быть спелой и свежей. Перед покупкой убедитесь, что на плоде нет мягких подгнивших участков.

Чем более круглая тыква — тем лучше, из такой удобнее вычищать мякоть.

После покупки тщательно вымойте тыкву и обсушите ее полотенцем. Если вы хотите, чтобы фонарь как можно дольше украшал дом, стоит увеличить срок хранения овоща, высушив его в духовке. Для этого нагрейте духовую печь до 60 градусов, поместите тыкву на противень, застеленный бумагой для выпекания, и оставьте плод на 6–8 часов. Не забывайте периодически переворачивать его с боку на бок.

Как правильно сушить тыкву на Хеллоуин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как сделать тыкву на Хеллоуин своими руками: первые шаги

После просушки тыквы подготовьте рабочее место и инструменты. Чтобы сделать тыкву на Хеллоуин своими руками, потребуются:

просторный стол, застеленный клеенкой или газетами;

острый кухонный нож среднего размера (при необходимости можно использовать несколько ножей);

канцелярский нож для мелких деталей;

столовая ложка;

смывающийся маркер (например, для школьной доски);

свечка или фонарик.

Не забудьте подготовить вместительную миску. В нее вы будете перекладывать тыквенную мякоть и семечки. Кстати, не стоит выбрасывать семена. Если обсушить их в духовке, из них получится полезная закуска.

Как правильно вырезать тыкву на Хеллоуин

После того как подготовка закончена, можно начинать вырезать тыкву на Хеллоуин. Следуйте пошаговой инструкции:

Отрежьте верхнюю часть тыквы, на которой находится плодоножка. При необходимости удалите оставшуюся прослойку мякоти.

Начните удалять мякоть из плода. Можно использовать столовую ложку, ложку для мороженого или скребок. Некоторые части тыквы можно удалить руками. Не забудьте очистить и срезанную крышку. Убедитесь, что стенки овоща не слишком тонкие, в противном случае плод пострадает от огня.

Перенесите рисунок на лицевую сторону овоща. Классическая тыква на Хеллоуин — это страшная ухмыляющаяся рожица. Но вы можете выбрать любой понравившийся рисунок. Для удобства используйте заранее распечатанный и вырезанный трафарет.

Вырежьте рисунок ножом. Начните с прямых линий: на них проще натренировать руку.

Поместите внутрь тыквы свечку или фонарик. Для зажигания свечи можно использовать длинную зажигалку.

Накройте плод срезанной крышкой с плодоножкой.

Чтобы увеличить срок хранения тыквы на Хеллоуин, используйте силикагель. Достаточно положить пакетик с гелевыми шариками внутрь светильника. Он предотвратит скопление влаги внутри плода.

Как вырезать тыкву на Хеллоуин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как сделать голову из искусственной тыквы на Хеллоуин

Хотите узнать, как сделать тыкву на Хеллоуин, не используя настоящий овощ? Существует несколько простых, но эффектных альтернатив. Некоторые из них можно сделать менее чем за полчаса, другие потребуют больше времени и усидчивости.

Первый вариант — тыква на Хеллоуин из стеклянной банки, оклеенной цветной бумагой. Подойдет любая пол-литровая банка. Возьмите лист оранжевой бумаги и нарежьте его мелкими треугольниками или квадратами. Затем, используя ПВА, равномерно обклейте стеклянную поверхность, не оставляя просветов. Наконец, возьмите черный маркер и изобразите на банке лицо или нужный рисунок. Теперь остается поместить внутрь банки свечу или фонарь — и светильник Джека готов!

Хотите узнать, как сделать голову из тыквы на Хеллоуин, чтобы она была максимально реалистичной? Обратитесь к технике папье-маше. Следуйте дальнейшей инструкции:

Надуйте воздушный шарик до нужного размера и обмотайте его нитью (это позволит создать текстуру настоящей тыквы). Шарик станет основой будущей поделки.

Подготовьте смесь из муки и клея: тщательно перемешайте по 1 столовой ложке муки и ПВА в 200 граммах теплой воды.

Порвите бумажные листы на мелкие кусочки и погрузите их в получившуюся клеевую смесь. Дайте бумаге время размокнуть.

Начните покрывать шарик смоченными листочками, не оставляя просветов.

Покройте первый слой бумаги клеевой смесью, используя кисточку, и оставьте сушиться на 20 минут. Плодоножку можно сделать из бумажного скотча.

Повторите процедуру еще несколько раз (нужно минимум 5 слоев).

Высушите изделие, оставив его в теплом помещении на 1–2 дня. Вы можете выровнять поверхность поделки, используя наждачную бумагу.

Покрасьте высохшее изделие (например, гуашью) и изобразите рожицу.

Как сделать голову из тыквы на Хеллоуин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вырезать лицо на тыкве из папье-маше незачем. Такая поделка используется только в декоративных целях. Ставить свечу внутрь нее нельзя. Но при желании можно сделать прорезь внизу изделия и разместить в нем фонарик.

Тыкву на Хеллоуин можно изготовить и из полимерной глины. Для начала скатайте фольгу в шарик: он станет основой будущей поделки. Затем:

Оберните шар в полимерную глину, раскатанную ровным слоем.

Придайте будущей тыкве натуральную форму, примяв поделку.

Добавьте плодоножку из небольшого куска глины.

Прочертите вдоль изделия неглубокие линии: они изображают борозды тыквы.

Аккуратно тонким острым ножом срежьте крышку, вырежьте рожицу или другой нужный рисунок.

Разогрейте духовку до 120 градусов.

Поместите изделие в духовку на 20–30 минут, предварительно положив его на слой фольги.

После остывания тыквы удалите фольгу через имеющиеся прорези.

Покрасьте овощ и плодоножку.

Теперь вы знаете, как сделать тыкву на Хеллоуин. Светильник Джека мгновенно создаст праздничную атмосферу. Он станет украшением как квартиры, так и загородного дома.

