Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!

Ищете легкую и свежую альтернативу маслу? Этот лимонно-творожный крем станет любимой намазкой на бутерброд. Для приготовления понадобится: 200 граммов творога (желательно нежного, пастообразного), цедра одного лимона, 2 столовые ложки мелко рубленного свежего укропа, 2 столовые ложки йогурта или сметаны, соль и черный перец по вкусу.

Творог протирают через сито или взбивают блендером до однородной кремовой текстуры. Добавляют йогурт, мелко натертую лимонную цедру (только желтую часть, без белой горькой кожицы), рубленый укроп, соль и перец. Все ингредиенты тщательно перемешивают до состояния нежного крема. Дают намазке настояться 15–20 минут в холодильнике для раскрытия ароматов.

Такой творожный крем с укропом идеально подходит для брускетт и канапе на поджаренном хлебе или хрустящем багете. Он прекрасно сочетается с ломтиками слабосоленой семги, огурца или редиса. Эта легкая намазка для бутербродов не только вкусна, но и полезна, добавляя в праздничное меню нотку свежести.

