Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек

03 декабря 2025 в 17:31

Ищете вкусную закуску в лаваше, которая выручит в будни и украсит праздничный стол? Этот рецепт — настоящая находка для быстрого ужина. Для приготовления понадобится: два листа тонкого армянского лаваша, 300 граммов филе копченой курицы, 150 граммов твердого сыра, 200 граммов готовой корейской моркови и немного зелени или чеснока для пикантности.

Копченую курицу нарезают мелкой соломкой, сыр натирают на крупной терке. Лаваш с корейской морковью и курицей получается очень сочным. На лист лаваша равномерно выкладывают морковь, курицу, сыр и зелень, затем плотно заворачивают рулетом или конвертом. Чтобы закуска в лаваше лучше держала форму, ее можно слегка обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки или просто дать пропитаться.

Эта сытная закуска с копченой курицей хороша как в теплом, так и в холодном виде. Она станет хитом любого застолья и любимым решением для быстрого перекуса. Просто, вкусно и универсально!

Ранее мы рассказали, как приготовить квашеную капусту с тмином и клюквой.

