23 октября 2025 в 15:45

Вы запекали тыкву неправильно! Секрет идеального вкуса — сладкая и мягкая

Как запекать тыкву правильно

Большинство просто режет тыкву и ставит в духовку, но в этом и кроется ошибка: так она часто получается сухой и безвкусной. Между тем есть простой прием, который делает тыкву мягкой, сочной и по-настоящему сладкой, — карамелизация.

Для идеального результата возьмите 500–700 г тыквы (лучше мускатной), очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными дольками. Выложите на противень, застеленный пергаментом, полейте 1–2 ст. л. растительного масла, посыпьте 1–2 ч. л. сахара (можно коричневого), щепоткой соли и, по желанию, корицы или мускатного ореха. Главное — не накрывайте фольгой: пусть поверхность слегка подрумянится.

Запекайте при 200 °C около 30–40 минут, перевернув дольки один раз. К концу приготовления тыква должна стать мягкой, с карамельной корочкой и глубоким ароматом. Если хотите придать блюду десертный характер, в конце можно полить медом или добавить немного сливочного масла — получится как в лучших ресторанах восточной кухни.

  • Совет: попробуйте добавить щепотку соли даже в сладкий вариант — она усилит вкус и подчеркнет естественную сладость тыквы.

  • Калорийность: около 90 ккал на 100 г.

  • Время приготовления: 40 минут.

Тыква богата бета-каротином, витаминами группы B и клетчаткой, укрепляет иммунитет и улучшает работу пищеварения. А сейчас самое время ее готовить. Посмотрите подборку рецептов из тыквы у нас на сайте.

тыква
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
