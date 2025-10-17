Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:55

10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только

Что приготовить из тыквы Что приготовить из тыквы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осень — время яркой, ароматной и сочной тыквы. Она прекрасно подходит для запекания: в духовке раскрывается ее сладость, появляется карамельная корочка, а блюда получаются и вкусными, и полезными. Рассказываем, как приготовить сытные и простые блюда из тыквы, которые подойдут и на ужин, и к праздничному столу.

Запеченная тыква с медом и корицей

Простейший и самый ароматный вариант — нарезать полкилограмма тыквы крупными кубиками, сбрызнуть ложкой растопленного масла, добавить пару ложек меда и немного корицы. Запеките при 180 градусах около 35 минут, пока дольки не станут мягкими и подрумяненными. Мед карамелизуется, пряность раскроет аромат, а вкус получится насыщенным и уютным. Такое блюдо можно подать как самостоятельный десерт или гарнир к мясу.

Тыквенная запеканка с творогом

Возьмите 400 граммов тыквы, натрите на терке и смешайте с 300 граммами творога, тремя яйцами и ложкой манки. Добавьте немного сахара и ванили, чтобы подчеркнуть сладость овоща. Массу выложите в форму и запекайте около 40 минут при 180 градусах. Запеканка получается нежной, слегка влажной, с золотистой корочкой. Подавайте со сметаной или йогуртом — идеальный вариант для завтрака или полдника.

Тыква, запеченная с картофелем и чесноком

Отличный вариант гарнира: нарежьте 300 граммов тыквы и 300 граммов картофеля, добавьте 3 зубчика чеснока, немного соли, перца и ложку оливкового масла. Перемешайте и выложите в форму. Через 40 минут в духовке при 200 градусах получите ароматное овощное блюдо с золотистой корочкой. Оно прекрасно сочетается с мясом или рыбой и вкусно даже в холодном виде.

Как запечь тыкву Как запечь тыкву Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные дольки с розмарином и медом

Кусочки тыквы (около 600 г) полейте ложкой оливкового масла, добавьте свежий розмарин и чайную ложку меда. Посолите, запекайте при 190 градусах 35 минут. Розмарин придает изысканный аромат, а мед подчеркивает природную сладость овоща. Такое блюдо подойдет к курице или баранине, но вкусно и само по себе.

Тыквенная лазанья с сыром

Отварите листы для лазаньи, а тыкву (500 г) нарежьте тонкими ломтиками. В форму выложите слой листов, затем слой тыквы, посыпьте тертым сыром и полейте ложкой сливок. Повторите слои и запекайте около 40 минут при 180 градусах. Сыр расплавится, сливки впитаются, и получится нежное, сытное блюдо с легкой сладостью. Отличная альтернатива классической лазанье.

Тыква с курицей и сливками

Кусочки куриного филе (300 г) обжарьте до легкой корочки, затем добавьте нарезанную тыкву (400 г), немного сливок и любимые специи — мускатный орех, перец, соль. Переложите смесь в форму и запекайте 30–35 минут. Получится сочное и ароматное блюдо с нежным вкусом, в котором сладость тыквы уравновешивается сливочной мягкостью.

Тыква, запеченная с яблоками и корицей

Для сладкого, ароматного десерта нарежьте по 300 граммов тыквы и яблок, перемешайте с ложкой сахара и щепоткой корицы. Выложите в форму, накройте фольгой и готовьте 30 минут при 180 градусах. Яблоки станут мягкими, а тыква превратится в карамельное облако. Это блюдо не требует добавления масла и идеально подходит для легкого ужина.

Рецепты с тыквой: простые и быстрые Рецепты с тыквой: простые и быстрые Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощное рагу с тыквой и кабачками

Нарежьте по 200 граммов тыквы, кабачков, моркови и болгарского перца. Сбрызните оливковым маслом, добавьте немного соли, сушеный базилик и поставьте в духовку на 40 минут. Блюдо получается сочным, ароматным и очень легким. При желании можно добавить ложку томатного соуса или немного сыра в конце запекания.

Тыквенный пирог с пряностями

Приготовьте тесто из 2 яиц, 100 г сахара, 100 мл масла и 200 г муки. Для начинки смешайте 400 г пюре из запеченной тыквы, ложку меда, корицу и щепотку мускатного ореха. Выложите все слоями и запекайте 45 минут. Пирог получается влажным, душистым и невероятно уютным — аромат заполняет всю кухню.

Запеканка с тыквой: рецепт Запеканка с тыквой: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тыква, запеченная с сыром и зеленью

Простой, но очень эффектный гарнир. Нарежьте 400 г тыквы ломтиками, посолите, сбрызните маслом и запекайте 25 минут. Затем посыпьте тертым сыром (примерно 100 г) и мелко нарезанной зеленью, верните в духовку еще на 10 минут. Сыр расплавится и превратится в аппетитную корочку, а зелень добавит свежести.

Советы и полезные факты

  • Чтобы тыква получилась мягкой и не пересушенной, запекайте ее под фольгой первые 20 минут.
    Сладкие сорта (мускатная, баттернат) особенно хороши для десертов.
    В 100 г тыквы всего около 26 ккал, поэтому блюда с ней подходят даже для ПП-рациона.

Хотите попробовать что-то новое? Попробуйте также приготовить наш рецепт тыквенного супа.

