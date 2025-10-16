Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:27

Это печенье пахнет детством — готовлю мегаяблочный десерт, который сметают с тарелки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт печенья я когда-то подсмотрел у своей бабушки, но немного его усовершенствовал. Меня поразило, как обычные яблоки, щепотка корицы и простое тесто создают нечто невероятно вкусное и душевное. Теперь это мой главный рецепт, когда нужно быстро приготовить угощение к чаю или просто порадовать близких.

Готовлю я его так: сначала очищаю и мелко нарезаю 200 граммов яблок, смешиваю их с сахаром, корицей и крахмалом. Прогреваю пару минут в микроволновке, чтобы начинка загустела, и отставляю остывать. В глубокой миске смешиваю 70 граммов растопленного и остывшего сливочного масла с 110 граммами коричневого сахара, добавляю яйцо и ванильный сахар. Всыпаю просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, замешиваю мягкое тесто. Аккуратно вмешиваю в него остывшую яблочную начинку. Формирую небольшие шарики, выкладываю их на противень, посыпаю смесью сахара с корицей и обязательно отправляю в морозилку минут на 20. Этот шаг — главный секрет: печенье не растекается и получается идеальной формы. Выпекаю в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, пока края не станут золотистыми.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Общество
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Общество
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Азия
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество
Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Семья и жизнь
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
еда
рецепты
яблоки
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
В стране ЕС приняли скандальный закон о новом рабочем дне
Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.