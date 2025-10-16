Это печенье пахнет детством — готовлю мегаяблочный десерт, который сметают с тарелки

Этот рецепт печенья я когда-то подсмотрел у своей бабушки, но немного его усовершенствовал. Меня поразило, как обычные яблоки, щепотка корицы и простое тесто создают нечто невероятно вкусное и душевное. Теперь это мой главный рецепт, когда нужно быстро приготовить угощение к чаю или просто порадовать близких.

Готовлю я его так: сначала очищаю и мелко нарезаю 200 граммов яблок, смешиваю их с сахаром, корицей и крахмалом. Прогреваю пару минут в микроволновке, чтобы начинка загустела, и отставляю остывать. В глубокой миске смешиваю 70 граммов растопленного и остывшего сливочного масла с 110 граммами коричневого сахара, добавляю яйцо и ванильный сахар. Всыпаю просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, замешиваю мягкое тесто. Аккуратно вмешиваю в него остывшую яблочную начинку. Формирую небольшие шарики, выкладываю их на противень, посыпаю смесью сахара с корицей и обязательно отправляю в морозилку минут на 20. Этот шаг — главный секрет: печенье не растекается и получается идеальной формы. Выпекаю в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, пока края не станут золотистыми.

