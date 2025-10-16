Легкие классические оладьи из кабачков: шаг за шагом для начинающих

Кабачковые оладьи — замечательный вариант для легкого и вкусного блюда на любой случай. Этот простой рецепт классических оладий из кабачков поможет быстро приготовить аппетитные и нежные лепешки, которые понравятся и детям, и взрослым. Готовьте с удовольствием и делитесь удовольствием с близкими!

Для классических оладий из кабачков возьмите: 2 кабачка, 2 яйца, 4 ст. л. муки, щепотку соли, перец на свой вкус, дольку чеснока и чуток растительного масла для жарки. Кабачки крупно натрите и отожмите руками. В боуле соедините овощи с яйцами и измельченным чесноком, введите оставшиеся ингредиенты. Хорошенько замесите однородное тесто. Разогрейте сковородку с маслом и ложкой выложите порции теста, формируя лепешечки и обжаривая их до золотистости с обеих сторон.

Такие классические оладьи из кабачков получаются мягкими и сочными внутри, а снаружи — ароматными и хрустящими. Подавайте с любимыми соусами, сметаной или йогуртом — получится вкусно и полезно!

Готовьте с радостью и экспериментируйте с добавками, чтобы сделать блюдо по-настоящему своим!

