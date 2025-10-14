Ленивые голубцы по советскому рецепту — просто и невероятно вкусно

Для ленивых голубцов по-советски понадобятся 500 г фарша из свинины, 500 г фарша из говядины, 200 г капусты, 1/2 стакана риса, морковь, 1 красный сладкий перец, 2 репчатые луковицы, 1 яйцо, 150 мл сметаны, 3 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. муки, соль и перец по вкусу.

Начинаем с риса: отварите его до готовности, а капусту, нарезанную кубиками, залейте крутым кипятком и оставьте на 5–7 минут, чтобы она слегка размякла. Мелко шинкуйте лук и соедините с мясным фаршем.

Когда рис и капуста немного остынут, смешайте их с фаршем, введите яйцо, не забыв приправить солью и свежемолотым перцем. Тщательно перемешайте все ингредиенты и сформируйте из полученной массы голубцы, обваляйте в муке.

Выложите голубцы на противень и приступайте к приготовлению соуса. Обжарьте на растительном масле лук, красный перец и натертую морковь до мягкости, затем вмешайте муку, влейте сметану и полстакана воды. Томите смесь 5–6 минут, приправьте специями по вкусу.

Разогрейте духовку до 170 градусов, залейте голубцы ароматным соусом и отправьте запекаться на 35–40 минут. После того как блюдо немного остынет, подавайте к столу — эти ленивые голубцы отлично подойдут для семейного ужина.

