Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:10

Ленивые голубцы по советскому рецепту — просто и невероятно вкусно

Ленивые голубцы по советскому рецепту — просто и невероятно вкусно Ленивые голубцы по советскому рецепту — просто и невероятно вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для ленивых голубцов по-советски понадобятся 500 г фарша из свинины, 500 г фарша из говядины, 200 г капусты, 1/2 стакана риса, морковь, 1 красный сладкий перец, 2 репчатые луковицы, 1 яйцо, 150 мл сметаны, 3 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. муки, соль и перец по вкусу.

Начинаем с риса: отварите его до готовности, а капусту, нарезанную кубиками, залейте крутым кипятком и оставьте на 5–7 минут, чтобы она слегка размякла. Мелко шинкуйте лук и соедините с мясным фаршем.

Когда рис и капуста немного остынут, смешайте их с фаршем, введите яйцо, не забыв приправить солью и свежемолотым перцем. Тщательно перемешайте все ингредиенты и сформируйте из полученной массы голубцы, обваляйте в муке.

Выложите голубцы на противень и приступайте к приготовлению соуса. Обжарьте на растительном масле лук, красный перец и натертую морковь до мягкости, затем вмешайте муку, влейте сметану и полстакана воды. Томите смесь 5–6 минут, приправьте специями по вкусу.

Разогрейте духовку до 170 градусов, залейте голубцы ароматным соусом и отправьте запекаться на 35–40 минут. После того как блюдо немного остынет, подавайте к столу — эти ленивые голубцы отлично подойдут для семейного ужина.

Ранее мы поделились рецептом маринованной капусты со свеклой.

Читайте также
Такие голубчики я пробовала в Грузии! Ленивые голубчики с тыквой — вкусные и очень нежные!
Общество
Такие голубчики я пробовала в Грузии! Ленивые голубчики с тыквой — вкусные и очень нежные!
Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей
Общество
Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей
Два яблока и горстка муки. Даже теста не касаюсь руками — самые вкусные яблочные шарики-пончики
Общество
Два яблока и горстка муки. Даже теста не касаюсь руками — самые вкусные яблочные шарики-пончики
Стало известно, почему Пугачеву уволили из известного ансамбля
Культура
Стало известно, почему Пугачеву уволили из известного ансамбля
Белорусская верещака: смешное название и самое нежное мясо на ужин!
Семья и жизнь
Белорусская верещака: смешное название и самое нежное мясо на ужин!
голубцы
овощи
рецепты
СССР
национальная кухня
мясо
капуста
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
В московском автобусе «заяц» напал на сотрудников контроля
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.