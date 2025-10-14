Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:31

Полкабачка и горстка муки — рецепт идеального завтрака! Сочный и нежный блин-лепешка на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нужно приготовить быстрый, вкусный и полезный завтрак, эта кабачковая лепешка становится настоящим спасением. Она напоминает нечто среднее между оладьями, блинчиком и классической лепешкой, но получается нежнее и сочнее. Ее прелесть в том, что готовится она из минимального набора продуктов, которые почти всегда есть под рукой, а процесс настолько прост, что справится даже тот, кто далек от кулинарии. Аромат жареного кабачка с легкой золотистой корочкой создает такой уютный запах на кухне, что домочадцы просыпаются и сами бегут к столу в ожидании этого теплого, душевного завтрака.

Для приготовления вам понадобится: половина среднего кабачка, 3–4 столовые ложки муки, 1 яйцо, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Кабачок натрите на мелкой терке. Если он очень сочный, можно слегка отжать лишнюю жидкость, но не сильно — сок даст лепешке необходимую влажность. Добавьте к кабачковой массе яйцо, посолите и перемешайте. Постепенно вводите муку, размешивая до консистенции густой сметаны. Тесто не должно быть крутым, оно может даже немного липнуть к ложке — это нормально. Разогрейте на сковороде немного масла. Выложите всю массу и разровняйте ложкой в круглую лепешку толщиной около 1–1,5 см. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут с одной стороны, пока низ не подрумянится. Затем аккуратно переверните и жарьте еще 4–5 минут с другой стороны уже без крышки. Подавайте лепешку горячей, со сметаной или вашим любимым соусом. Она хороша и сама по себе, и как основа для бутерброда с сыром или ветчиной.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

