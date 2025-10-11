Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп

Тыквенный суп — одно из тех блюд, которое мгновенно создает атмосферу тепла и уюта. Его бархатная текстура и легкая сладость отлично сочетаются с пряностями, сливками и ароматом жареного лука. Это универсальный вариант обеда или ужина, особенно в прохладное время года.

Для начала возьмите около 600 г очищенной тыквы и нарежьте её крупными кубиками. В кастрюле растопите 30 г сливочного масла, добавьте нарезанную луковицу и пассеруйте до мягкости. Затем положите тыкву, слегка обжарьте, чтобы она впитала аромат масла и лука, и влейте примерно 700 мл овощного или куриного бульона. Посолите по вкусу, добавьте немного черного перца и варите под крышкой 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими.

Когда тыква разварится, измельчите все содержимое блендером до однородной массы. Верните суп на слабый огонь и влейте 100 мл сливок (10–20 %), перемешайте. После закипания снимите с плиты — готово! Можно добавить немного мускатного ореха или каплю лимонного сока для баланса вкуса.

Совет: подавайте суп с сухариками, тыквенными семечками или каплей оливкового масла — так блюдо станет еще вкуснее и выразительнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: 100 г классического тыквенного супа содержат около 55 ккал; время приготовления — 40 минут.

