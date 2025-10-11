Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 17:15

Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп

Тыквенный суп: простой рецепт Тыквенный суп: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный суп — одно из тех блюд, которое мгновенно создает атмосферу тепла и уюта. Его бархатная текстура и легкая сладость отлично сочетаются с пряностями, сливками и ароматом жареного лука. Это универсальный вариант обеда или ужина, особенно в прохладное время года.

Для начала возьмите около 600 г очищенной тыквы и нарежьте её крупными кубиками. В кастрюле растопите 30 г сливочного масла, добавьте нарезанную луковицу и пассеруйте до мягкости. Затем положите тыкву, слегка обжарьте, чтобы она впитала аромат масла и лука, и влейте примерно 700 мл овощного или куриного бульона. Посолите по вкусу, добавьте немного черного перца и варите под крышкой 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими.

Когда тыква разварится, измельчите все содержимое блендером до однородной массы. Верните суп на слабый огонь и влейте 100 мл сливок (10–20 %), перемешайте. После закипания снимите с плиты — готово! Можно добавить немного мускатного ореха или каплю лимонного сока для баланса вкуса.

  • Совет: подавайте суп с сухариками, тыквенными семечками или каплей оливкового масла — так блюдо станет еще вкуснее и выразительнее.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: 100 г классического тыквенного супа содержат около 55 ккал; время приготовления — 40 минут.

Ранее рассказывали, как приготовить белорусские капытки — простые и вкусные клецки.

Читайте также
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Семья и жизнь
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут
Общество
Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут
Азу с тушенкой: бюджетная версия любимого татарского блюда
Семья и жизнь
Азу с тушенкой: бюджетная версия любимого татарского блюда
Армянский пирог «Аришта» с грецкими орехами! Вкуснее вы точно не пробовали — как в ресторанчиках Еревана
Общество
Армянский пирог «Аришта» с грецкими орехами! Вкуснее вы точно не пробовали — как в ресторанчиках Еревана
рецепты
осень
супы
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
тыква
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 600 машин попали в пробку на подъезде к Крымскому мосту
Посольство уточнило данные о пострадавших на Филиппинах россиянах
Мемуары Столтенберга раскрыли конфликт политика с Меркель
Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа
Генерал объяснил, чем занимались ликвидированные британцы на НПЗ в Чугуеве
Секреты идеального брусничного повидла из 3 ингредиентов
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Юная россиянка убила младенца и выбросила на улицу: что известно, причины
Нарышкин связал качество преподавания истории с будущим России
Стало известно о ликвидации оперативных группировок ВСУ
В Госдуме резко ответили на статью Zeit об увлечении Асада
Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником
Байден начал курс лучевой терапии из-за рака простаты
Белгородец погиб в результате атаки дрона ВСУ
Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Зеленский обсудил с Трампом новые меры поддержки Украины
Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника
Над бункером Зеленского нависла угроза: новости СВО к вечеру 11 октября
Бельгия собралась ввести войска в Брюссель
Дальше
Самое популярное
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.