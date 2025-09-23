Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином

Представьте, как зимой открываете банку с ароматными грибами, где переплетаются лесные нотки и легкий винный оттенок. Маринованные грибы на зиму с белым вином и розмарином — не просто заготовка, а настоящий кулинарный эликсир, где белое вино и розмарин создают потрясающий дуэт. Он превратит обычные грибы в изысканную закуску, рецепт которой у вас будут просить все, кто ее попробовал!

Возьмите 1 кг свежих грибов (белые, подберезовики или опята), очистите и отварите в подсоленной воде 15–20 минут, затем слейте жидкость. Для маринада в 1 л воды растворите 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара, добавьте 100 мл сухого белого вина, веточку розмарина, 5 горошин перца, 2 гвоздики и 100 мл 9% уксуса: доведите до кипения. Положите грибы в маринад и варите 10 минут на слабом огне. Разложите по стерилизованным банкам, залейте горячим маринадом и закатайте. Храните в прохладе — через неделю можно пробовать.

Маринованные грибы на зиму с белым вином и розмарином станут хитом на вашем столе. Они хороши как закуска или в салатах, придавая блюдам средиземноморский шарм. Наслаждайтесь вкусом и экспериментируйте!

