23 сентября 2025 в 11:30

Перцы половинками в маринаде: 15 минут и заготовка на зиму готова

Перцы половинками в маринаде: 15 минут и заготовка на зиму готова. Этот рецепт— настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит время, но не хочет отказываться от вкусных домашних заготовок. Ароматные, хрустящие перчики в идеально сбалансированном маринаде. Они станут хитом любого застолья и прекрасным дополнением к повседневному ужину.

Ингредиенты

  • Красный болгарский перец — 5 кг
  • Вода — 1 л
  • Масло растительное — 1,5 ст.
  • Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.
  • Сахар — 1,5 ст.
  • Соль — 0,5 ст.
  • Чеснок — по вкусу
  • Петрушка свежая — по вкусу

Приготовление

  1. Перцы разрезаем на половинки, удаляем семена. В кастрюле готовим маринад: смешиваем воду, масло, сахар, соль и доводим до кипения. Опускаем в кипящий маринад половинки перца ровно на две минуты.
  2. Добавляем измельченный чеснок и петрушку, перемешиваем и даем маринаду с зеленью снова закипеть. Сразу же перекладываем перец в стерильные банки, заливаем кипящим маринадом и герметично закатываем крышками.

Ранее мы делились рецептом пикантной закуски «Баклажули» на зиму! Вкусная закатка из ассорти овощей.

