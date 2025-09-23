Перцы половинками в маринаде: 15 минут и заготовка на зиму готова

Перцы половинками в маринаде: 15 минут и заготовка на зиму готова

Перцы половинками в маринаде: 15 минут и заготовка на зиму готова. Этот рецепт— настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит время, но не хочет отказываться от вкусных домашних заготовок. Ароматные, хрустящие перчики в идеально сбалансированном маринаде. Они станут хитом любого застолья и прекрасным дополнением к повседневному ужину.

Ингредиенты

Красный болгарский перец — 5 кг

Вода — 1 л

Масло растительное — 1,5 ст.

Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.

Сахар — 1,5 ст.

Соль — 0,5 ст.

Чеснок — по вкусу

Петрушка свежая — по вкусу

Приготовление

Перцы разрезаем на половинки, удаляем семена. В кастрюле готовим маринад: смешиваем воду, масло, сахар, соль и доводим до кипения. Опускаем в кипящий маринад половинки перца ровно на две минуты. Добавляем измельченный чеснок и петрушку, перемешиваем и даем маринаду с зеленью снова закипеть. Сразу же перекладываем перец в стерильные банки, заливаем кипящим маринадом и герметично закатываем крышками.

Ранее мы делились рецептом пикантной закуски «Баклажули» на зиму! Вкусная закатка из ассорти овощей.