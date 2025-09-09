Пикантная закуска «Баклажули» на зиму! Вкусная закатка из ассорти овощей. Ароматная, насыщенная и в меру острая заготовка, которая станет идеальным дополнением к мясу, картошке или пасте. Сочетание тушеных баклажанов с ярким овощным соусом и пряностями создает неповторимый вкус, который напомнит о лете в холодные дни.

Ингредиенты

Баклажаны — 1 кг

Помидоры — 1,5 кг

Перец сладкий — 1 кг

Лук репчатый — 500 г

Морковь — 150 г

Масло растительное — 100 мл

Уксус 9% — 50 мл

Сахар — 50 г

Соль — 50 г

Чеснок — 1 головка

Перец острый свежий — 1 шт.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Приготовление

Баклажаны нарезаем кружочками средней толщины, сладкий перец и лук шинкуем соломкой. Помидоры, морковь, очищенный острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере до однородности. В глубокой кастрюле соединяем все овощи, добавляем растительное масло, сахар, соль, черный перец и уксус. Доводим массу до кипения на среднем огне, затем убавляем огонь до минимума и тушим под крышкой ровно 40 минут, периодически помешивая. Горячую закуску сразу раскладываем по стерилизованным литровым банкам, закатываем стерильными крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

Совет: остроту можно регулировать количеством перца. Для более нежного вкуса удалите семена из острого перца перед измельчением.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка.