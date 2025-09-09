Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:00

Пикантная закуска «Баклажули» на зиму! Вкусная закатка из ассорти овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пикантная закуска «Баклажули» на зиму! Вкусная закатка из ассорти овощей. Ароматная, насыщенная и в меру острая заготовка, которая станет идеальным дополнением к мясу, картошке или пасте. Сочетание тушеных баклажанов с ярким овощным соусом и пряностями создает неповторимый вкус, который напомнит о лете в холодные дни.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 1 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Перец сладкий — 1 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Морковь — 150 г
  • Масло растительное — 100 мл
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Сахар — 50 г
  • Соль — 50 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Перец острый свежий — 1 шт.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарезаем кружочками средней толщины, сладкий перец и лук шинкуем соломкой. Помидоры, морковь, очищенный острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере до однородности. В глубокой кастрюле соединяем все овощи, добавляем растительное масло, сахар, соль, черный перец и уксус.
  2. Доводим массу до кипения на среднем огне, затем убавляем огонь до минимума и тушим под крышкой ровно 40 минут, периодически помешивая. Горячую закуску сразу раскладываем по стерилизованным литровым банкам, закатываем стерильными крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

Совет: остроту можно регулировать количеством перца. Для более нежного вкуса удалите семена из острого перца перед измельчением.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка.

закатки
соленья
кабачки
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвала главные признаки осенней депрессии
Названа истинная причина срочного отъезда Кулебы в Польшу
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.