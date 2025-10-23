Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:11

Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал

Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru знает, как приготовить тыквенный крем-суп и не навредить фигуре. Блюдо получится всего лишь на 168 калорий! Ингредиенты: тыквенная мякоть — 800 г, морковь — 150 г, лук репчатый — 100 г, чеснок — 10 г, бульон овощной — 800 мл, сливки 10% — 30 мл, масло оливковое — 5 мл, семена тыквы — 20 г.

Как готовим тыквенный суп: пассеруем лук и морковь, бросаем на сковородку к ним тыквенные кубики и заливаем щедро массу подготовленным бульоном. Держим на огне минут 20. Потом пюрируем смесь, добавляем сливки и специи. Можно посыпать тыквенными семечками! Энергетическая ценность на 100 г: 168 ккал, белок — 4 г, жиры — 8 г, углеводы — 22 г.

До этого NEWS.ru рассказывал, как запечь свеклу в духовке с копченой паприкой.

Читайте также
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Семья и жизнь
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Юрист объяснила, как исправить ошибки в трудовом стаже
Общество
Юрист объяснила, как исправить ошибки в трудовом стаже
Такую вкуснятину ела в ресторанчике Осетии. Мясной пирог фыдджын! Много мяса и тонкое тесто
Общество
Такую вкуснятину ела в ресторанчике Осетии. Мясной пирог фыдджын! Много мяса и тонкое тесто
Сметут за 10 минут: начинка для пирожков из капусты — рецепт у нас
Семья и жизнь
Сметут за 10 минут: начинка для пирожков из капусты — рецепт у нас
Этот суп спасает в сезон простуд, а готовится из 3 ингредиентов: самый простой рецепт из Франции
Общество
Этот суп спасает в сезон простуд, а готовится из 3 ингредиентов: самый простой рецепт из Франции
общество
кулинария
рецепты
супы
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое вооружение ВСУ
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Россия не примет участия в Паралимпийских играх 2026 года
Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность
Дворкович отреагировал на желание Крамника подать в суд на FIDE
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.