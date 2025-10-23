Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал

NEWS.ru знает, как приготовить тыквенный крем-суп и не навредить фигуре. Блюдо получится всего лишь на 168 калорий! Ингредиенты: тыквенная мякоть — 800 г, морковь — 150 г, лук репчатый — 100 г, чеснок — 10 г, бульон овощной — 800 мл, сливки 10% — 30 мл, масло оливковое — 5 мл, семена тыквы — 20 г.

Как готовим тыквенный суп: пассеруем лук и морковь, бросаем на сковородку к ним тыквенные кубики и заливаем щедро массу подготовленным бульоном. Держим на огне минут 20. Потом пюрируем смесь, добавляем сливки и специи. Можно посыпать тыквенными семечками! Энергетическая ценность на 100 г: 168 ккал, белок — 4 г, жиры — 8 г, углеводы — 22 г.

До этого NEWS.ru рассказывал, как запечь свеклу в духовке с копченой паприкой.