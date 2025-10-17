Пряная свекла в духовке: добавляем копченую паприку и зиру

NEWS.ru знает, чего вы еще не пробовали. Вот вы когда-нибудь запекали свеклу в духовке с копченой паприкой и зирой? Предлагаем попробовать!

Духовой шкаф разогревается до 200 °C, корнеплоды обрабатываются щеткой под проточной водой без удаления кожуры и хвостиков. Затем овощи обсушиваются и покрываются оливковым маслом для создания паровой рубашки. Распределяем по нашим фиолетовым подружкам соль, копченую паприку, зиру (количество специй по вкусу) и заворачиваем их в фольгу. Томим в течение 45–90 минут. Как определить готовность: прокалываем сердцевину. Если она мягкая, то достаем свеклу из духовки и даем ей остыть в течение 15 минут. Потом убираем кожуру. И все!

