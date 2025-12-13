Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 20:10

ЧП повлияло на движение поездов в Самару и Москву

Губернатор Мельниченко: поезда изменят маршрут через Пензу из-за ЧП в Чаисе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Шесть пассажирских поездов будут направлены по измененному маршруту через станцию Пенза-1 из-за ЧП на станции Чаис, где маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что железнодорожники региона готовятся принять составы, следующие из различных городов России в Москву, Самару и другие направления.

Это поезда: №64 — Санкт-Петербург – Самара, №15 — Самара – Москва, №13 — Челябинск – Москва, №301 — Челябинск – Москва, №9 — Самара – Москва и №21 — Ульяновск – Москва, — сказано в сообщении.

ЧП произошло днем 13 декабря. Пострадавших в результате инцидента нет, однако оба железнодорожных состава получили технические повреждения. Было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, площадь загрязнения мазутом на станции Чаис в Пензенской области составляет около 750 квадратных метров. Позже в Сети появились кадры с места столкновения.

Накануне в Оренбургской области три вагона-цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов. Инцидент произошел на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время проведения маневровых работ.

