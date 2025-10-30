Угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена о возможности «стереть Москву с карты мира» получили резкую оценку со стороны лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо. В своем обращении в соцсети X он назвал такие заявления безумными и представляющими угрозу для безопасности всего континента.

Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать всех безумцев, захвативших власть, с Европейского континента? — написал Филиппо.

Лидер «Патриотов» подчеркнул, что подобные личности представляют непосредственную угрозу для общества. Он добавил, что такая риторика способна спровоцировать масштабный военный конфликт на континенте.

Ранее Филиппо заявил, что курс Евросоюза, направленный против России, наносит ущерб самим европейцам. По его словам, ЕС продолжает погружаться в антироссийский параноидальный бред, жертвуя экономикой.

До этого глава партии сказал, что после воинственных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о России ему следует оставить должность. Политик обвинил лидера страны в реализации плана «Война против России».