Макрона жестко осадили после воинственных высказываний о России Филиппо: после резких высказываний о России Макрону следует оставить пост

После воинственных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о России ему следует оставить должность, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Политик обвинил лидера страны в реализации плана «Война против России».

Филиппо раскритиковал заявление французского президента о том, что Москва «заплатит» за свои последние действия. По мнению лидера «Патриотов», Макрон начал действовать по военному сценарию, поскольку ему уже нечего терять внутри страны.

Оставляя его на посту президента, мы подвергаем себя огромному риску. Вон, быстро! — призвал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои военные силы на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он. В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канада.

До этого сообщалось, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.