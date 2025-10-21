Курс Евросоюза, направленный против России, наносит ущерб самим европейцам, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его словам, ЕС продолжает погружаться в антироссийский параноидальный бред, жертвуя экономикой.

ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой, — сказано в публикации.

Ранее Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп унизил украинского президента Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне. По его мнению, вопрос хозяина Белого дома о строительстве туннеля между США и Россией через Берингов пролив был предназначен для демонстрации пренебрежения к украинскому политику.

До этого глава партии сказал, что после воинственных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о России ему следует оставить должность. Политик обвинил лидера страны в реализации плана «Война против России».

Кроме того, стало известно, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.