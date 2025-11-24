Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 02:44

Вильфанд рассказал, где в России растаял снег

Вильфанд: площадь снежного покрова в РФ сократилась до 87%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Площадь страны, покрытая снегом, на данный момент составляет 87%, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Центральном федеральном округе снежный покров растаял.

Площадь снежного покрова в России сейчас составляет 87%. Снег выпал в Северо-Западном федеральном округе, но в Центральном федеральном округе он растаял, — сказал он.

В ближайшие дни на Камчатке будет наблюдаться самая неблагоприятная погода. Помимо лавинной опасности из-за большого количества снега, в регионе ожидаются порывистый ветер, мокрый снег и отложения мокрого снега.

Ранее первый снег в Москве был заснят с орбитальной высоты, видеозапись этого явления опубликовал Роскосмос. На кадрах было показано, как выглядит столица во время циклона, принесшего первый снегопад. Для наблюдения за погодными условиями применялись спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти космические аппараты постоянно отслеживают метеорологическую обстановку.

До этого, как передавал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, первый снег в Москве выпал с опозданием на месяц и принес за сутки около 20% от ноябрьской нормы осадков. Метеоролог указал, что в нынешнем веке средняя дата первого снега приходится на 17 октября, но в этом году он появился значительно позже.

