Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа» Боец Муха: к позициям ВСУ направляют российские дроны с динамиками и музыкой

Российские военные используют над позициями ВСУ беспилотники с громкоговорителями, через которые играет музыка, рассказал оператор разведывательного дрона с позывным Муха из группы «Контора» в интервью RT. По его словам, таким образом они вынуждают противника сдаться. Он поделился, что чаще всего из колонок играют песни группы «Сектор Газа».

Со звуком летаем, с музыкой. Включаем наши российские песни. По-разному, в основном «Сектор Газа». «Туман» им включал, — рассказал Муха.

Он также отметил, что его подразделение занимается распространением агитационных листовок. Беспилотники с объявлениями прилетают на позиции противника и сбрасывают их. По инструкциям из листовок украинские солдаты могут сдаваться в плен российским войскам.

До этого взятый в плен боец ВСУ Иван Бондаренко заявил, что украинские командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по военнослужащим, которые самовольно оставили позиции. По его словам, такие ситуации происходят регулярно с применением минометов и дронов против дезертиров.