Обычные макароны больше не готовлю — только гнезда с фаршем в духовке!

Это блюдо выглядит празднично, но готовится так же легко, как обычная паста. Макаронные гнезда с фаршем и соусом получаются удивительно нежными и сытными — идеальный вариант для ужина всей семьей.

Возьмите 250 г макарон-гнезд, 400 г мясного фарша (свинина или курица), одну крупную луковицу, 2 дольки чеснока, 2 ст. л. томатной пасты и 200 мл сметаны. Лук и чеснок измельчите и киньте в фарш, посолите, поперчите. Рекомендуем разнообразить вкус щепоткой паприки.

Выложите гнезда в форму для запекания, наполните фаршем и полейте соусом из сметаны, томатной пасты и 100 мл воды.

Форму закройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку где-то на полчаса. Потом осторожно уберите фольгу, посыпьте гнезда 100 г тертого сыра и запекайте еще приблизительно 10 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

Совет: если хотите сделать блюдо еще сочнее, добавьте немного сливочного масла в каждое «гнездо» перед запеканием — оно растает и пропитает фарш.

