Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:45

Обычные макароны больше не готовлю — только гнезда с фаршем в духовке!

Макароны-гнезда: лучший рецепт Макароны-гнезда: лучший рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо выглядит празднично, но готовится так же легко, как обычная паста. Макаронные гнезда с фаршем и соусом получаются удивительно нежными и сытными — идеальный вариант для ужина всей семьей.

Возьмите 250 г макарон-гнезд, 400 г мясного фарша (свинина или курица), одну крупную луковицу, 2 дольки чеснока, 2 ст. л. томатной пасты и 200 мл сметаны. Лук и чеснок измельчите и киньте в фарш, посолите, поперчите. Рекомендуем разнообразить вкус щепоткой паприки.

Выложите гнезда в форму для запекания, наполните фаршем и полейте соусом из сметаны, томатной пасты и 100 мл воды.

Форму закройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку где-то на полчаса. Потом осторожно уберите фольгу, посыпьте гнезда 100 г тертого сыра и запекайте еще приблизительно 10 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

  • Совет: если хотите сделать блюдо еще сочнее, добавьте немного сливочного масла в каждое «гнездо» перед запеканием — оно растает и пропитает фарш.

Очень вкусный пирог с рисом и яйцом: попробуйте приготовить по нашему простому рецепту.

макароны
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
ужины
обед
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.