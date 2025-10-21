Очень вкусный пирог с рисом и яйцом: простой рецепт нежного блюда

Пирог с яйцом и рисом — популярное блюдо в русской кухне. Нежная начинка делает его питательным и сытным, а тесто может быть любым на ваш вкус — от песочного до дрожжевого. Попробуйте приготовить блюдо по нашему рецепту: подойдет и для ужина, и в качестве перекуса.
Список продуктов
Тесто:
- Пшеничная хлебопекарная мука— 300 г
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Сметана (возьмите пожирнее, от 15% и выше) — 3 ст. л.
- Масло (сливочное) — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль пищевая поваренная — на кончике ножа
Начинка:
- Рис — половинка стакана
- Куриные яйца — 4 шт.
- Свежие травы (например, лук) — по вкусу
- Приправы — по вкусу
Способ приготовления
В подходящей емкости соедините муку, разрыхлитель и соль. Туда же отправьте слегка подтаявшее масло. Перетрите его с мукой, пока не получится крошка. Вбейте в массу яйцо, положите пару ложек сметаны. Замесите тесто и дайте ему постоять в холодильнике минут 15.
Рис сварите, дайте ему остынуть. Предварительно сваренные яйца порежьте на мелкие кубики. Зелень нарубите. Все смешайте, посолите, поперчите, приправьте.
Раскатайте тесто и выложите его в форму, оставляя края для «крышки». Выложите смесь из яиц и риса, тщательно распределите. Из оставшегося теста раскатайте «крышку», накройте ею пирог. Не забудьте защипнуть края.
Пирог выпекайте полчаса или чуть больше, пока не подрумянится. Рекомендуем температуру в 180 градусов.
Советы и варианты:
- Добавьте сыр для пикантности.
- Используйте слоеное тесто: быстрый вариант — готовое слоеное тесто.
- С овощами: добавьте в начинку пассерованный лук или грибы для более насыщенного вкуса.
Вот полезная информация о калорийности:
- калорийность — около 200 ккал на 100 г;
- время приготовления — 60 минут.
Ранее мы рассказывали, как приготовить штрудель по рецепту российских немцев.