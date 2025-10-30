Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:54

Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий

Суд смягчил меру пресечения главе Сыктывдинского района Коми Дорониной

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения для главы Сыктывдинского района Республики Коми Любови Дорониной, сообщила пресс-служба инстанции. Вместо домашнего ареста обвиняемой в превышении должностных полномочий теперь установлен запрет на определенные действия.

Решение было принято в соответствии с ходатайством следствия, которое суд удовлетворил в полном объеме. Доронина проходит обвиняемой по статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело связано с реализацией республиканской программы по расселению аварийного жилья в ноябре–декабре 2024 года. По версии следствия, подчиненные Дорониной приобрели для переселенцев восемь жилых помещений стоимостью более 21 млн рублей.

Эти объекты недвижимости требовали капитального ремонта и имели статус комнат в коммунальных квартирах. Проверка установила, что администрация района не осуществляла должный осмотр помещений перед их покупкой. Несмотря на выявленные недостатки, акты приемки жилых помещений были подписаны без каких-либо замечаний.

Ранее сообщалось, что при обысках у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского было обнаружено 62 млн рублей, $40 тыс. (более 3 млн рублей) и более €2 тыс. (более 185 тыс. рублей). Средства изъяли, они хранятся на спецсчете следственного департамента МВД России.

Россия
Коми
чиновники
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.