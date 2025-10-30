Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий

Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения для главы Сыктывдинского района Республики Коми Любови Дорониной, сообщила пресс-служба инстанции. Вместо домашнего ареста обвиняемой в превышении должностных полномочий теперь установлен запрет на определенные действия.

Решение было принято в соответствии с ходатайством следствия, которое суд удовлетворил в полном объеме. Доронина проходит обвиняемой по статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело связано с реализацией республиканской программы по расселению аварийного жилья в ноябре–декабре 2024 года. По версии следствия, подчиненные Дорониной приобрели для переселенцев восемь жилых помещений стоимостью более 21 млн рублей.

Эти объекты недвижимости требовали капитального ремонта и имели статус комнат в коммунальных квартирах. Проверка установила, что администрация района не осуществляла должный осмотр помещений перед их покупкой. Несмотря на выявленные недостатки, акты приемки жилых помещений были подписаны без каких-либо замечаний.

Ранее сообщалось, что при обысках у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского было обнаружено 62 млн рублей, $40 тыс. (более 3 млн рублей) и более €2 тыс. (более 185 тыс. рублей). Средства изъяли, они хранятся на спецсчете следственного департамента МВД России.