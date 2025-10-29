Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:47

Дома у экс-мэра Сочи нашли гигантскую сумму денег

РИА Новости: при обысках у экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли 62 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При обысках у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского было обнаружено 62 млн рублей, $40 тысяч (более 3 млн рублей) и более €2 тысяч (более 185т тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Средства изъяли, они хранятся на спецсчете следственного департамента МВД России.

Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 руб., в иностранной валюте, а именно €2100 и $40 000, изъяты и хранятся на специальном счете следственного департамента МВД России, — говорится в документах.

Ранее Мещанский районный суд столицы продлил срок ареста экс-мэру Сочи по делу о коррупции. Также арест продлен его супруге Янине Копайгородской. Следствие считает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.

В конце июля Копайгородскому и его супруге предъявили новые обвинения в отмывании преступных доходов на сумму свыше 104 млн рублей. Это дополняет уже вменяемые им особо крупные взятки и растрату.

