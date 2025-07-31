Следствие утяжелило обвинение экс-мэру Сочи и его супруге Бывшему мэру Сочи и его жене вменили легализацию преступно нажитого имущества

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине предъявили новые обвинения в отмывании преступных доходов на сумму свыше 104 млн рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, это дополняет уже вменяемые им особо крупные взятки и растрату.

В отношении Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской возбуждено новое уголовное дело по трем эпизодам легализации бывшим чиновником особо крупных взяток <...> путем совершения обвиняемыми финансовых операций и сделок с приобретенной супругами недвижимостью, — пояснил источник агентства.

Следствие утверждает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.

После задержания прошлой осенью у супругов провели более 50 обысков в четырех городах, изъяв деньги, ценности и документы. Их активы арестованы. Защита подтвердила новое дело, но отказалась от комментариев. Копайгородские не признают вину ни по одному из обвинений.

Ранее сообщалось, что Янина Копайгородская подала два иска к СИЗО № 6. Подробности исков, зарегистрированных 4 июля, не раскрываются.